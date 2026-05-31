Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Suroeste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Oeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 6 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 34m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:01 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 6 - 22 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Sur 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noroeste 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Norte 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Norte 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Este 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sureste 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sur 6 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 6 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Suroeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.