Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo niebla, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Niebla
10°
Viento
Este 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noreste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sureste 4 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:53 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 9 - 16 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 4 - 8 km/h 0% Niebla
08:00 Noreste 5 - 10 km/h 0% Niebla
09:00 10° Este 5 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 10° 10° Este 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Este 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noreste 4 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 4 - 15 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Norte 3 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 2 - 12 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 3 - 9 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Este 3 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sureste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 9 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.