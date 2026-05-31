Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 5°.

Viento: 10 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.

Mañana se esperan 7° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 6°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.