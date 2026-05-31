Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 2 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Noroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:42
Puesta del sol17:18
Horas de luz7h 36m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:42 y se pone a las 17:18, dando aproximadamente 7h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 41 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 3 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 3 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -1° -1° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -1° -1° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -2° -2° Norte 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.