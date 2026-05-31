Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo niebla, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Niebla
14°
Viento
Norte 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Norte 10 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 24°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 30m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:59 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Noreste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Norte 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Norte 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Noroeste 0 - 1 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Oeste 0 - 1 km/h 0% Niebla
09:00 14° 14° Norte 2 - 7 km/h 0% Niebla
10:00 16° 16° Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Norte 7 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Norte 8 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 22° 22° Norte 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 25° Norte 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 25° Norte 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 25° Norte 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Norte 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Norte 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noreste 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.