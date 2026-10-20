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Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Virgen del Valle de Catamarca. Foto: NA / Catamarca Turismo
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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El pronóstico para Catamarca este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 16°. Con vientos de 27 - 63 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 19 - 47 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Noreste 26 - 63 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Norte 18 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 27 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol19:35
Horas de luz12h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:41 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 12h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 27 - 63 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 15° Norte 18 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 15° Noreste 15 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 16° Noreste 12 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 16° Noreste 12 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 15° Norte 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 15° Norte 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 14° Noreste 15 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 14° Noreste 18 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 15° Noreste 19 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 16° Noreste 19 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 17° Noreste 20 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 17° Noreste 21 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 18° Noreste 22 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 19° Noreste 23 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 19° Noreste 25 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 18° Noreste 27 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 18° Noreste 26 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 18° Noreste 23 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 18° Norte 19 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 17° Norte 18 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 19° 17° Norte 18 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 17° Norte 18 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 18° Norte 17 - 46 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 18° Norte 16 - 44 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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