Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

El pronóstico para Catamarca este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 16°. Con vientos de 27 - 63 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 27 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:41
|Puesta del sol
|19:35
|Horas de luz
|12h 54m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|68%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?
Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 06:41 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 12h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 27 - 63 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|15°
|Norte 18 - 48 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|18°
|15°
|Noreste 15 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|18°
|16°
|Noreste 12 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|17°
|16°
|Noreste 12 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|17°
|15°
|Norte 11 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|17°
|15°
|Norte 13 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|14°
|Noreste 15 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|17°
|14°
|Noreste 18 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|18°
|15°
|Noreste 19 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|18°
|16°
|Noreste 19 - 48 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|20°
|17°
|Noreste 20 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|20°
|17°
|Noreste 21 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|21°
|18°
|Noreste 22 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|22°
|19°
|Noreste 23 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|23°
|19°
|Noreste 25 - 59 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|22°
|18°
|Noreste 27 - 63 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|22°
|18°
|Noreste 26 - 63 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|18°
|Noreste 23 - 61 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|18°
|Norte 19 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|20°
|17°
|Norte 18 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|19°
|17°
|Norte 18 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|20°
|17°
|Norte 18 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|20°
|18°
|Norte 17 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|20°
|18°
|Norte 16 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán