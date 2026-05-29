Clima en Chaco: cuál será la temperatura máxima este 29 de mayo de 2026
Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (25 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Chaco este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 15°. Con vientos de 13 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 25 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|18:09
|Horas de luz
|10h 33m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:36 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 25 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 20 km/h
|90% 4.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 18 km/h
|90% 2.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|16°
|16°
|Sureste 10 - 19 km/h
|90% 3.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Sureste 8 - 18 km/h
|90% 2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 19 km/h
|90% 5.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 17 km/h
|90% 2.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 18 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 18 km/h
|80% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 24 km/h
|70% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|17°
|17°
|Sureste 10 - 25 km/h
|50% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|18°
|18°
|Este 3 - 20 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|20°
|20°
|Sureste 12 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|21°
|21°
|Sureste 8 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|22°
|22°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|21°
|21°
|Sur 7 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|20°
|20°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Sur 10 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|17°
|17°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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