Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

El pronóstico para Chaco este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 15°. Con vientos de 13 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 13 - 24 km/h
Lluvia
70% 1.2 mm
Tarde
Cubierto
21°
Viento
Sur 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Sureste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 25 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 22°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:36 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 25 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 9 - 20 km/h 90% 4.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Sureste 9 - 18 km/h 90% 2.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Sureste 10 - 19 km/h 90% 3.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Sureste 8 - 18 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Sur 8 - 19 km/h 90% 5.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Sur 8 - 17 km/h 90% 2.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Sur 8 - 18 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Sur 13 - 24 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Sureste 10 - 25 km/h 50% 1.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Este 3 - 20 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Sureste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Sureste 10 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 21° 21° Sureste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Sureste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 22° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 21° 21° Sur 7 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 20° 20° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 19° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.