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Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

El pronóstico para Chaco este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 21°. Con vientos de 16 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
29°
Viento
Noreste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
24°
Viento
Noreste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 31°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:23 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 22° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Noreste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 22° 22° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 21° 21° Noreste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 21° 21° Noreste 7 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 21° 21° Noreste 6 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 21° 21° Noreste 13 - 24 km/h 0% Soleado
08:00 22° 22° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 23° 22° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 25° 26° Noreste 12 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 27° 29° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 29° 32° Norte 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 33° Norte 15 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 30° 33° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 33° Norte 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 30° 33° Norte 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 32° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 30° Noreste 12 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 26° 27° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 25° 26° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 25° 25° Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 24° 24° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 23° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 23° 23° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.