Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 23° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Nubes altas
25°
Viento
Norte 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
29°
Viento
Noreste 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes altas
26°
Viento
Noreste 16 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 23° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 31°
Mínima: 23°
Sensación Térmica: 25°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:24 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 24° Noreste 7 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 24° 24° Noreste 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 24° 25° Noreste 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 24° 25° Noreste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 24° 25° Noreste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 24° 24° Noreste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 23° 24° Noreste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 24° 25° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
09:00 25° 26° Norte 18 - 36 km/h 0% Nubes altas
10:00 26° 27° Norte 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 27° 28° Norte 17 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 28° 29° Norte 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 29° 32° Norte 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 33° Norte 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 33° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 30° 33° Noreste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 31° Noreste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 27° 30° Noreste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 27° 29° Noreste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 27° 29° Noreste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 27° 28° Noreste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 26° 28° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes altas
23:00 26° 28° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 26° 28° Norte 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.