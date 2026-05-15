Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Laberinto Chubut - Turismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 14 - 25 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 25 - 49 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 30 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 51 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 10 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sur 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Sur 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° 10° Sur 14 - 25 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Sur 19 - 31 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Sur 16 - 31 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Sur 19 - 29 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Sur 30 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 21 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.