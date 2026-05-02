El tiempo en Chubut hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
El pronóstico para Chubut este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de 3°. Con vientos de 24 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|07:00
|4°
|1°
|Suroeste 21 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|4°
|0°
|Oeste 18 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|4°
|1°
|Oeste 18 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|6°
|3°
|Oeste 15 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|8°
|5°
|Oeste 16 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|9°
|7°
|Oeste 16 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|10°
|10°
|Oeste 14 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|11°
|11°
|Oeste 12 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|12°
|12°
|Oeste 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|12°
|12°
|Oeste 8 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|12°
|12°
|Noroeste 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|10°
|10°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|8°
|8°
|Norte 7 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|7°
|6°
|Norte 10 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|7°
|5°
|Norte 10 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|6°
|4°
|Norte 12 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|7°
|4°
|Noreste 17 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|8°
|5°
|Norte 20 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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