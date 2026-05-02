Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

El pronóstico para Chubut este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 24 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 18 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Noroeste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 12 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
07:00 Suroeste 21 - 35 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 18 - 33 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 18 - 30 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 15 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 16 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 16 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Oeste 14 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Oeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Oeste 8 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 7 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 10 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 17 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.