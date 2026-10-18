Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 18 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 35 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|nueva
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 35 - 62 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|9°
|4°
|Norte 25 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|9°
|4°
|Norte 26 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|3°
|Norte 26 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|9°
|3°
|Norte 28 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|07:00
|9°
|3°
|Norte 28 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|11°
|5°
|Norte 28 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|13°
|6°
|Norte 30 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|8°
|Norte 32 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|9°
|Norte 32 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|11°
|Norte 33 - 59 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|19°
|11°
|Norte 34 - 61 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|11°
|Norte 35 - 62 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|19°
|11°
|Norte 35 - 62 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|11°
|Norte 34 - 61 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|18°
|10°
|Noreste 34 - 60 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|16°
|9°
|Noreste 33 - 59 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|15°
|8°
|Norte 31 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|6°
|Norte 30 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|12°
|6°
|Norte 29 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|6°
|Norte 27 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|12°
|6°
|Norte 26 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|6°
|Norte 25 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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