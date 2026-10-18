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Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 30 - 52 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 34 - 60 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Norte 27 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 35 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarnueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 35 - 62 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 25 - 41 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 28 - 45 km/h 0% Soleado
07:00 Norte 28 - 46 km/h 0% Soleado
08:00 11° Norte 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° Norte 30 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° Norte 32 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° Norte 32 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 11° Norte 33 - 59 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 11° Norte 34 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 11° Norte 35 - 62 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 11° Norte 35 - 62 km/h 0% Soleado
16:00 19° 11° Norte 34 - 61 km/h 0% Soleado
17:00 18° 10° Noreste 34 - 60 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° Noreste 33 - 59 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° Norte 31 - 57 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° Norte 30 - 52 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° Norte 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° Norte 27 - 46 km/h 0% Cubierto
23:00 12° Norte 26 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° Norte 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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