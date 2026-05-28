Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Niebla
Viento
Noreste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Norte 20 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Norte 19 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 20 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 36 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° 10° Norte 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 3 - 6 km/h 0% Neblina
06:00 Norte 3 - 6 km/h 0% Niebla
07:00 Noreste 4 - 7 km/h 0% Niebla
08:00 11° Noreste 2 - 7 km/h 0% Niebla
09:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Niebla
10:00 10° Este 12 - 19 km/h 0% Niebla
11:00 11° 11° Este 14 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Noreste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Noreste 15 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Noreste 19 - 33 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Norte 19 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Norte 20 - 36 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Norte 18 - 34 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Norte 18 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Norte 17 - 30 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Norte 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Norte 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Norte 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.