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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 12°. Con vientos de 33 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 28 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Norte 33 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 23 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 33 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarnueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 33 - 58 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 14° Norte 26 - 41 km/h 0% Cubierto
04:00 13° Norte 27 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° Norte 28 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° Norte 29 - 48 km/h 0% Cubierto
07:00 12° Norte 27 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° Norte 27 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 10° Norte 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 12° Norte 31 - 54 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 14° Norte 31 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 15° Norte 30 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 16° Norte 30 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 17° Norte 29 - 55 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 17° Norte 28 - 53 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 16° Norte 30 - 52 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 14° Norte 33 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 14° Norte 30 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 13° Norte 29 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 12° Norte 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 12° Norte 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 12° Norte 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 12° Norte 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 12° Norte 21 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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