Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 29 de mayo de 2026
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 12°. Con vientos de 12 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:50
|Puesta del sol
|17:51
|Horas de luz
|10h 1m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:50 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 10h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|13°
|13°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|13°
|13°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|13°
|13°
|Este 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|13°
|13°
|Este 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Este 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Este 10 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Este 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Este 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|13°
|13°
|Este 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|13°
|13°
|Este 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|14°
|14°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|13°
|13°
|Sureste 7 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|13°
|13°
|Sureste 7 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|13°
|13°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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