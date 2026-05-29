Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 12°. Con vientos de 12 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Este 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sureste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Sureste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol17:51
Horas de luz10h 1m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:50 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 10h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Este 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Este 11 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Este 10 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Este 9 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Este 9 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Este 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Sureste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Sureste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sureste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.