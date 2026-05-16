Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Oeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sur 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Sureste 17 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol17:58
Horas de luz10h 17m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:41 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Norte 13 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Norte 10 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Oeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Oeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Suroeste 6 - 17 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Suroeste 8 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sur 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Sur 8 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Sureste 15 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Sur 16 - 36 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.