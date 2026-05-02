Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 20 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
12°
Viento
Suroeste 18 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Suroeste 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Suroeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 40m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:30 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 20 - 41 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Sur 15 - 35 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sur 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sur 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sur 13 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sur 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Suroeste 18 - 36 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Suroeste 18 - 40 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Suroeste 20 - 44 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 19 - 45 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Suroeste 18 - 44 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Suroeste 17 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Suroeste 16 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Suroeste 16 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Suroeste 15 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Suroeste 15 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Suroeste 13 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sur 11 - 29 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sur 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.