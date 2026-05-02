El tiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 20 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:30
|Puesta del sol
|18:10
|Horas de luz
|10h 40m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:30 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Sur 20 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Suroeste 16 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|11°
|11°
|Suroeste 18 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 18 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Suroeste 20 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|12°
|12°
|Suroeste 19 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|13°
|13°
|Suroeste 18 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Suroeste 17 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|15°
|15°
|Suroeste 16 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|15°
|15°
|Suroeste 16 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|15°
|15°
|Suroeste 15 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|14°
|14°
|Suroeste 15 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|14°
|14°
|Suroeste 13 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|13°
|13°
|Sur 11 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|12°
|12°
|Sur 10 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Suroeste 8 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Suroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|10°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán