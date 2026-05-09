Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 25 - 49 km/h
Lluvia
70% 0.3 mm
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 19 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 27 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:04
Horas de luz10h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:35 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 27 - 61 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 20 - 40 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Oeste 20 - 41 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Oeste 20 - 42 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Oeste 23 - 44 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Suroeste 25 - 49 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 10° Suroeste 24 - 50 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° 10° Suroeste 27 - 55 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 11° 11° Suroeste 27 - 60 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Suroeste 26 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Suroeste 25 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Suroeste 23 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Suroeste 23 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Suroeste 19 - 49 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Suroeste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Suroeste 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Suroeste 12 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.