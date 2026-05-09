El tiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy, 9 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 6° para este 9 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 27 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:35
|Puesta del sol
|18:04
|Horas de luz
|10h 29m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|53%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:35 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 27 - 61 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|5°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|8°
|5°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|8°
|5°
|Oeste 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|7°
|4°
|Oeste 19 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|7°
|4°
|Oeste 20 - 40 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|6°
|3°
|Oeste 20 - 41 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|7°
|4°
|Oeste 20 - 42 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|9°
|6°
|Oeste 23 - 44 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|9°
|6°
|Suroeste 25 - 49 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|10°
|7°
|Suroeste 24 - 50 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|10°
|10°
|Suroeste 27 - 55 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|11°
|11°
|Suroeste 27 - 60 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|12°
|12°
|Suroeste 26 - 59 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 25 - 60 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|13°
|13°
|Suroeste 23 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|13°
|13°
|Suroeste 23 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|13°
|13°
|Suroeste 19 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|12°
|12°
|Suroeste 19 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|12°
|12°
|Suroeste 17 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|11°
|11°
|Suroeste 16 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Suroeste 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|10°
|10°
|Suroeste 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|10°
|8°
|Suroeste 12 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|7°
|Oeste 12 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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