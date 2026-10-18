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Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:07
Puesta del sol19:10
Horas de luz13h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:07 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 13h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 9 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 10 - 19 km/h 0% Soleado
07:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Soleado
08:00 Sur 11 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 10° Sur 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° Sur 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 10° Sur 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 10° Sur 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 11° Sureste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 12° Sureste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 12° Noreste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 12° Noreste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 12° Noreste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 12° Este 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 11° Sureste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 10° Sur 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 10° Sur 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 10° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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