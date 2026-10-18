Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 18 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:07
|Puesta del sol
|19:10
|Horas de luz
|13h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|50%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:07 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 13h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Sur 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|8°
|5°
|Sur 10 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|8°
|5°
|Sur 9 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|8°
|5°
|Sur 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|7°
|4°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|07:00
|7°
|4°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|8°
|5°
|Sur 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|7°
|Sur 12 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|12°
|8°
|Sur 9 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|12°
|10°
|Sur 7 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|13°
|10°
|Sur 6 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|14°
|11°
|Sureste 5 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|14°
|12°
|Sureste 3 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|14°
|12°
|Noreste 3 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|14°
|12°
|Noreste 4 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|12°
|Noreste 3 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|14°
|12°
|Este 3 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|13°
|11°
|Sureste 4 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|10°
|Sur 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|12°
|10°
|Sur 4 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|10°
|Sur 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|11°
|9°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|11°
|9°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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