Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noroeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 19 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:31 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 33 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noroeste 19 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Noroeste 11 - 32 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noroeste 11 - 32 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Noroeste 15 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noroeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Noroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noroeste 9 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noroeste 8 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Norte 7 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 8 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Norte 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Norte 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.