Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 28 de mayo de 2026
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 28 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:49
|Puesta del sol
|17:52
|Horas de luz
|10h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|93%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:49 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Este 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|13°
|13°
|Noreste 6 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|14°
|14°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Este 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|13°
|13°
|Este 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|14°
|14°
|Este 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Este 8 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|15°
|15°
|Este 10 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Este 10 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|15°
|15°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Este 12 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|14°
|14°
|Este 12 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|14°
|14°
|Este 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|13°
|13°
|Este 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|13°
|Este 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|13°
|13°
|Este 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|13°
|13°
|Este 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|14°
|14°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán