Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Este 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Este 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 14 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol17:52
Horas de luz10h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:49 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noreste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Noreste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Este 9 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Noreste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Este 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Noreste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Este 10 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Este 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Este 11 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Este 12 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Este 12 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Este 13 - 27 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Este 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Este 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Este 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Este 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Este 11 - 25 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.