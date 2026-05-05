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Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 14°. Con vientos de 11 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Este 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Este 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:32 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Norte 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Oeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Oeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Norte 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Norte 4 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Norte 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Noreste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noreste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noreste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Noreste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Este 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 9 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Este 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Este 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Este 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.