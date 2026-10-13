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Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 13 - 30 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 17 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:14
Puesta del sol19:06
Horas de luz12h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:14 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 12h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 42 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sur 7 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Sureste 11 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sureste 10 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sureste 8 - 20 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 13° Sureste 9 - 18 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Sureste 11 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Este 13 - 30 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Este 14 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Este 17 - 39 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Este 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Este 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Este 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Este 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Este 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Este 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Este 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sureste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sureste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sureste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sureste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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