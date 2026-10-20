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Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 20 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Este 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Este 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Este 15 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 20 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:05
Puesta del sol19:12
Horas de luz13h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:05 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 13h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 37 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 17 - 25 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Este 20 - 25 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° Este 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° Este 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° Este 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° Este 12 - 22 km/h 0% Soleado
07:00 12° Este 13 - 25 km/h 0% Soleado
08:00 13° 10° Este 13 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 13° 11° Este 13 - 32 km/h 0% Soleado
10:00 14° 12° Este 13 - 33 km/h 0% Soleado
11:00 16° 13° Este 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 14° Este 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 15° Este 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 16° Este 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 16° Este 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 16° Este 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 15° Este 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 14° Este 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 14° Este 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 13° Este 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 14° Este 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 14° Este 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 13° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 13° Noreste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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