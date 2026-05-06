Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.7 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:06
|Horas de luz
|10h 33m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:33 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|19°
|19°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Noreste 8 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|19°
|19°
|Noreste 6 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|19°
|19°
|Noreste 6 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|19°
|19°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|19°
|19°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|18°
|18°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|19°
|19°
|Este 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Este 12 - 26 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|19°
|19°
|Este 13 - 28 km/h
|70% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 14 - 31 km/h
|60% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|20°
|20°
|Este 11 - 30 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|22°
|22°
|Noreste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|23°
|23°
|Este 7 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|22°
|22°
|Este 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|21°
|21°
|Este 14 - 31 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|20°
|20°
|Este 8 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|21°
|21°
|Noreste 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|22°
|22°
|Norte 24 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|22°
|22°
|Norte 20 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|20°
|20°
|Noroeste 20 - 50 km/h
|60% 6.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|24:00
|20°
|20°
|Noroeste 13 - 45 km/h
|70% 0.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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