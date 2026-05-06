Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
19°
Viento
Este 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
21°
Viento
Este 14 - 31 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Norte 20 - 49 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 23°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:33 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Noreste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 19° 19° Noreste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 19° 19° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 19° 19° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 19° 19° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Este 12 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 19° 19° Este 12 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Este 12 - 26 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 19° 19° Este 13 - 28 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 19° 19° Noreste 14 - 31 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 20° 20° Este 11 - 30 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 23° Este 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Este 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Este 14 - 31 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 20° 20° Este 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Noreste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 22° 22° Norte 24 - 50 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 22° Norte 20 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Noroeste 20 - 50 km/h 60% 6.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 20° 20° Noroeste 13 - 45 km/h 70% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.