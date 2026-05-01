Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Dique El Cajón
Dique El Cajón Foto: TripAdvisor

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
14°
Viento
Suroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sur 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Sur 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 25°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 52m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:47 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Norte 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Norte 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Norte 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Oeste 5 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 23° 25° Suroeste 8 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Sur 10 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Sur 12 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Sur 13 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Sur 14 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Sur 15 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Sureste 12 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Sureste 9 - 25 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sur 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Sur 20 - 43 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.