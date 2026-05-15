Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noreste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 16 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 31m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:57 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 40 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 11 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 10° Noreste 12 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noreste 11 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noreste 14 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 15 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noreste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noreste 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Noreste 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Noreste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.