Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

El pronóstico para Córdoba este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 11°. Con vientos de 6 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Niebla
12°
Viento
Suroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Norte 1 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 6 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:05 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 6 - 16 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Este 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Este 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sureste 1 - 5 km/h 0% Niebla
06:00 12° 12° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Niebla
07:00 12° 12° Sur 1 - 3 km/h 0% Niebla
08:00 12° 12° Sur 1 - 5 km/h 0% Niebla
09:00 12° 12° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Niebla
10:00 13° 13° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sur 0 - 9 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Noreste 2 - 12 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Noreste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Este 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Este 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Este 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noreste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Noreste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Norte 1 - 7 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Noreste 4 - 7 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.