El tiempo en Córdoba hoy, 16 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 5° para este 16 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 20 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:57
|Puesta del sol
|18:28
|Horas de luz
|10h 31m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:57 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 47 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|10°
|Norte 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|9°
|9°
|Norte 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|8°
|8°
|Noroeste 4 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|7°
|8°
|Noroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|7°
|7°
|Noroeste 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|6°
|6°
|Noroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|6°
|7°
|Suroeste 2 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|6°
|6°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|8°
|6°
|Suroeste 9 - 21 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|10°
|9°
|Sur 9 - 22 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|11°
|11°
|Sur 12 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|13°
|13°
|Sur 16 - 36 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|13°
|13°
|Sur 17 - 38 km/h
|70% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|12°
|12°
|Sur 16 - 37 km/h
|80% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|11°
|11°
|Sur 20 - 46 km/h
|80% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|12°
|12°
|Sur 17 - 46 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|11°
|11°
|Sur 16 - 38 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|11°
|11°
|Sur 15 - 32 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|10°
|10°
|Sur 15 - 32 km/h
|50% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|10°
|8°
|Sur 14 - 29 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|10°
|8°
|Sur 13 - 26 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|9°
|8°
|Sur 13 - 26 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|9°
|7°
|Sur 13 - 27 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|9°
|7°
|Sur 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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