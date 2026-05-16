Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 9 - 21 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 16 - 38 km/h
Lluvia
70% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 13 - 26 km/h
Lluvia
40% 0.4 mm

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 20 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 31m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:57 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 47 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 5 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 9 - 21 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 10° Sur 9 - 22 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sur 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sur 16 - 36 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sur 17 - 38 km/h 70% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sur 16 - 37 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 11° 11° Sur 20 - 46 km/h 80% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 12° Sur 17 - 46 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 11° 11° Sur 16 - 38 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Sur 15 - 32 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 10° 10° Sur 15 - 32 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° Sur 14 - 29 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° Sur 13 - 26 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 13 - 26 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 13 - 27 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.