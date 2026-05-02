El tiempo en Córdoba hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
El pronóstico para Córdoba este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 17 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 17 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:48
|Puesta del sol
|18:38
|Horas de luz
|10h 50m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:48 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 39 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Suroeste 13 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|18°
|18°
|Sur 13 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|17°
|17°
|Suroeste 9 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Sur 10 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|14°
|14°
|Sur 11 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|17°
|17°
|Sureste 7 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Sureste 5 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|18°
|18°
|Este 5 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|17°
|17°
|Este 5 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Este 4 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Este 5 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Noreste 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|10°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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