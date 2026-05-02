Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

El pronóstico para Córdoba este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 17 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
12°
Viento
Sur 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Este 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 50m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:48 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 39 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Suroeste 13 - 39 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Sur 13 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Suroeste 9 - 33 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Sur 7 - 31 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sur 9 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Sur 7 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sur 10 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sur 11 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 12 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Sur 11 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Sureste 9 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sureste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 5 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Este 5 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Este 5 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Este 4 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Este 5 - 10 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.