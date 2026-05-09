Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 12 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:53 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 15 - 37 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Sur 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 10 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sur 12 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Sur 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sur 12 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Sur 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Sureste 14 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sureste 12 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sureste 7 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.