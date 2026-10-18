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Evolución del clima en Córdoba: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 11 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Norte 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:33
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:33 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 30 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 11° Este 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 10° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 10° Este 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° Este 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 11° Noreste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 12° Noreste 8 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 13° Noreste 10 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 13° Noreste 11 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 14° Noreste 10 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 15° Noreste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 15° Noreste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 15° Noreste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 14° Noreste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 13° Noreste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 13° Norte 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 12° Norte 10 - 21 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 12° Norte 10 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 11° Norte 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 11° Norte 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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