Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Dique El Cajón
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El pronóstico para Córdoba este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 8 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Oeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:56 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 12° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 11° Suroeste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 11° Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Oeste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Norte 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Este 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Este 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Este 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Este 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Norte 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.