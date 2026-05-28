Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Dique El Cajón
Dique El Cajón Foto: TripAdvisor

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 11 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:05 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 15 - 35 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 5 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noreste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Noreste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Noreste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Noreste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Noreste 15 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Noreste 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Noreste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Noreste 12 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Noreste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Noreste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Este 8 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Este 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Noreste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Noreste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Este 3 - 7 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.