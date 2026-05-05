Hoy en Córdoba se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.