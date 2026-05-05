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Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Dique El Cajón
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El pronóstico para Córdoba este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 12°. Con vientos de 11 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
14°
Viento
Oeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Sur 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Oeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 26°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:50 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Norte 4 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Noroeste 4 - 21 km/h 0% Neblina
04:00 14° 14° Este 4 - 22 km/h 0% Neblina
05:00 14° 14° Noreste 4 - 22 km/h 0% Neblina
06:00 13° 13° Este 2 - 19 km/h 0% Neblina
07:00 13° 13° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Oeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Oeste 5 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Suroeste 1 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Sureste 1 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Sur 1 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Sur 2 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Sur 3 - 17 km/h 0% Soleado
15:00 26° 26° Sur 5 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 26° 26° Sur 6 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Sur 7 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Sur 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sur 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Sur 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Oeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.