Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 22°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:07 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Norte 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Norte 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Norte 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Norte 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noreste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noreste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Noreste 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Noreste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Noreste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Noreste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.