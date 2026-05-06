Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.