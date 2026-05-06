Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:51
|Puesta del sol
|18:35
|Horas de luz
|10h 44m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:51 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|20°
|20°
|Noreste 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|17°
|17°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|18°
|18°
|Noroeste 3 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|18°
|18°
|Norte 3 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|18°
|18°
|Norte 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|19°
|19°
|Noreste 5 - 9 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|19°
|19°
|Noreste 8 - 14 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|20°
|20°
|Noreste 10 - 19 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|22°
|21°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|25°
|26°
|Norte 18 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|27°
|28°
|Norte 16 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|29°
|30°
|Norte 14 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|29°
|30°
|Norte 14 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|29°
|30°
|Norte 14 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|29°
|29°
|Norte 15 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|27°
|28°
|Norte 13 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|25°
|26°
|Norte 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|23°
|24°
|Norte 11 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|21°
|21°
|Noroeste 6 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|22°
|22°
|Noroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|21°
|21°
|Oeste 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|20°
|20°
|Suroeste 8 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán