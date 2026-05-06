Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Dique El Cajón
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
20°
Viento
Noreste 10 - 19 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Soleado
29°
Viento
Norte 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
22°
Viento
Noroeste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 30°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:51 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Este 4 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 20° 20° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 17° 17° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Norte 3 - 6 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Norte 4 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 19° 19° Noreste 5 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 19° 19° Noreste 8 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 20° 20° Noreste 10 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 21° 21° Noreste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 22° 21° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Norte 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 28° Norte 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
14:00 29° 30° Norte 14 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 29° 30° Norte 14 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 29° 30° Norte 14 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 29° 29° Norte 15 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 27° 28° Norte 13 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 25° 26° Norte 12 - 27 km/h 0% Soleado
20:00 23° 24° Norte 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 21° 21° Noroeste 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 22° 22° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Oeste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Suroeste 8 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.