Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sur 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Sureste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:32 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 11 - 24 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 9 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Sur 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 9 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 Sureste 11 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Sureste 10 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sureste 9 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sur 9 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sur 8 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sur 9 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Sur 10 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sur 10 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sur 7 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Sur 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sur 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.