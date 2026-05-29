Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 29 de mayo de 2026
Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (31 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Corrientes este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 15°. Con vientos de 14 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 31 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|18:09
|Horas de luz
|10h 33m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:36 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 31 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Sureste 10 - 19 km/h
|90% 5.3 mm
|Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 18 km/h
|90% 2.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|17°
|17°
|Sureste 12 - 21 km/h
|90% 1.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 21 km/h
|90% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Sureste 9 - 19 km/h
|90% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Sur 5 - 15 km/h
|90% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Sur 6 - 12 km/h
|90% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 15 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Sur 14 - 32 km/h
|70% 3.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|10:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 30 km/h
|60% 7.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Este 9 - 20 km/h
|50% 5.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|18°
|Sureste 13 - 31 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|21°
|21°
|Sur 9 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|21°
|21°
|Sur 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|21°
|21°
|Sur 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|19°
|19°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|18°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|17°
|17°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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