Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Corrientes este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 15°. Con vientos de 14 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16°
Viento
Sur 14 - 32 km/h
Lluvia
70% 3.5 mm
Tarde
Cubierto
21°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 31 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 22°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:36 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 31 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 10 - 19 km/h 90% 5.3 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Sureste 9 - 18 km/h 90% 2.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Sureste 12 - 21 km/h 90% 1.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Sureste 11 - 21 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Sureste 9 - 19 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Sur 5 - 15 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Sur 6 - 12 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Sur 10 - 15 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Sur 14 - 32 km/h 70% 3.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 16° 16° Sur 9 - 30 km/h 60% 7.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Este 9 - 20 km/h 50% 5.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sureste 13 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sureste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 21° 21° Sur 9 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 21° 21° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 19° Sur 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sureste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.