Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 31 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.