Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Sur 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 44m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:29 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sureste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Sureste 4 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sureste 3 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 4 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sur 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sur 5 - 16 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sur 5 - 11 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sur 10 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sur 14 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.