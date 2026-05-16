El tiempo en Corrientes hoy, 16 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 16 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:29
|Puesta del sol
|18:13
|Horas de luz
|10h 44m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:29 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Sureste 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|18°
|Sureste 4 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Sureste 3 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Sur 4 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|21°
|21°
|Sur 5 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Sur 5 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|20°
|20°
|Sureste 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|20°
|20°
|Sur 5 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 17 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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