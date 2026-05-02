El tiempo en Corrientes hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Corrientes este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 15°. Con vientos de 24 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:21
|Puesta del sol
|18:22
|Horas de luz
|11h 1m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:21 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|22°
|Sur 6 - 18 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|22°
|22°
|Oeste 4 - 10 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|22°
|22°
|Sureste 5 - 8 km/h
|60% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|22°
|22°
|Sur 9 - 16 km/h
|80% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|22°
|22°
|Sur 16 - 28 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|22°
|22°
|Sur 16 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|21°
|21°
|Sur 18 - 32 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|21°
|21°
|Sur 21 - 38 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|21°
|21°
|Sur 19 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|23°
|24°
|Sur 24 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|24°
|25°
|Sur 23 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|24°
|25°
|Sur 23 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|24°
|25°
|Sur 22 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|24°
|25°
|Sureste 22 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|23°
|25°
|Sur 20 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|25°
|Sur 17 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Sur 18 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|18°
|18°
|Sur 19 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|17°
|17°
|Sur 20 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|16°
|16°
|Sur 18 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Sureste 18 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán