Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

El pronóstico para Corrientes este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 15°. Con vientos de 24 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
21°
Viento
Sur 19 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sur 17 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Sur 19 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 24°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol18:22
Horas de luz11h 1m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:21 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 22° Sur 6 - 18 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 22° 22° Oeste 4 - 10 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 22° 22° Sureste 5 - 8 km/h 60% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 22° 22° Sur 9 - 16 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 22° 22° Sur 16 - 28 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 22° 22° Sur 16 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 21° 21° Sur 18 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 21° 21° Sur 21 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 21° 21° Sur 19 - 39 km/h 0% Cubierto
10:00 21° 21° Sur 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 23° 24° Sur 24 - 48 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Sur 23 - 49 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Sur 23 - 47 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sur 22 - 47 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Sureste 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Sur 20 - 46 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Sur 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sur 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 18 - 34 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Sur 19 - 37 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Sur 20 - 38 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Sur 19 - 38 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sur 18 - 36 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.