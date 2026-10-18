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Evolución del clima en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sureste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:16
Puesta del sol19:04
Horas de luz12h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:16 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 12h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 12° Sur 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 11° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 10° Sur 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 10° Sur 11 - 22 km/h 0% Soleado
07:00 12° Sureste 12 - 24 km/h 0% Soleado
08:00 13° 10° Sureste 12 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 14° 12° Sureste 11 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 16° 14° Sureste 10 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 17° 15° Sur 8 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 18° 17° Sur 7 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 19° 18° Sur 6 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 20° 18° Sureste 7 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 20° 19° Sureste 7 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 20° 18° Sureste 8 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 20° 18° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 17° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 16° Sur 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 13° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 12° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 12° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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