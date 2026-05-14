Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Corrientes este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 10 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:28 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Este 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sureste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Sureste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sureste 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sur 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Sur 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Sur 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.