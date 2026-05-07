Pronóstico en Corrientes: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (29 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 29°.
Viento: 44 - 89 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 29 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:24
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|10h 55m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 29°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:24 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 29 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 44 - 89 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|26°
|28°
|Norte 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|26°
|28°
|Norte 20 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|26°
|27°
|Norte 20 - 38 km/h
|0%
|Nubes altas
|04:00
|26°
|27°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|26°
|27°
|Norte 20 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|25°
|26°
|Norte 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|25°
|26°
|Norte 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|25°
|26°
|Norte 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|27°
|28°
|Norte 24 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|27°
|29°
|Norte 23 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|28°
|30°
|Norte 26 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|28°
|30°
|Norte 29 - 66 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|23°
|Oeste 21 - 61 km/h
|70% 6.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|15:00
|21°
|21°
|Oeste 22 - 50 km/h
|90% 13 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|16:00
|16°
|16°
|Suroeste 44 - 87 km/h
|90% 4.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|16°
|16°
|Suroeste 32 - 81 km/h
|80% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Suroeste 19 - 63 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 18 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|14°
|14°
|Suroeste 19 - 49 km/h
|50% 1.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|21:00
|14°
|14°
|Suroeste 17 - 46 km/h
|50% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|22:00
|13°
|13°
|Suroeste 16 - 40 km/h
|70% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|13°
|13°
|Suroeste 16 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Suroeste 10 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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