Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 44 - 89 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 29 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.