Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
25°
Viento
Norte 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Suroeste 32 - 81 km/h
Lluvia
80% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Suroeste 16 - 40 km/h
Lluvia
70% 1.3 mm

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 44 - 89 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 29 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 29°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 27°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:24 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 29 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 44 - 89 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 28° Norte 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 26° 28° Norte 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
03:00 26° 27° Norte 20 - 38 km/h 0% Nubes altas
04:00 26° 27° Norte 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 26° 27° Norte 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
06:00 25° 26° Norte 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
07:00 25° 26° Norte 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 25° 26° Norte 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 25° 26° Norte 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
10:00 27° 28° Norte 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 29° Norte 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
12:00 28° 30° Norte 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 30° Norte 29 - 66 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 24° 23° Oeste 21 - 61 km/h 70% 6.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 21° 21° Oeste 22 - 50 km/h 90% 13 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 16° 16° Suroeste 44 - 87 km/h 90% 4.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Suroeste 32 - 81 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 19 - 63 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 18 - 41 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Suroeste 19 - 49 km/h 50% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21:00 14° 14° Suroeste 17 - 46 km/h 50% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 16 - 40 km/h 70% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 13° 13° Suroeste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Suroeste 10 - 31 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.