Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo niebla, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
15°
Viento
Este 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sureste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 8 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 31m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:37 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 8 - 20 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 4 - 4 km/h 0% Niebla
02:00 16° 16° Norte 2 - 8 km/h 0% Niebla
03:00 15° 15° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Neblina
04:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sureste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Sureste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Este 6 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Este 6 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Este 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Este 7 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Este 6 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Este 5 - 17 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Este 5 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Sureste 4 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sureste 4 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Sureste 4 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 17° 17° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.