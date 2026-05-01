Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo cubierto, la jornada en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Suroeste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 15 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 25°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 51m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:33 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 26 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 0 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Noreste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 18° 18° Norte 11 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Noreste 7 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sur 4 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Norte 0 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Noreste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Noreste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Noreste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 21° 21° Norte 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 22° 23° Norte 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 24° Oeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Oeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Oeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 23° Sur 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sur 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 20° 20° Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Sur 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Sur 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.