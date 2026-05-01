Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo cubierto, la jornada en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 15 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|10h 51m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:33 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 26 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Norte 0 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|16°
|16°
|Noreste 4 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|18°
|18°
|Noreste 7 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|18°
|18°
|Sur 4 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|17°
|17°
|Norte 0 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Noreste 8 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|21°
|21°
|Norte 5 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|22°
|23°
|Norte 5 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|24°
|24°
|Oeste 8 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|24°
|25°
|Oeste 8 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|26°
|Oeste 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Suroeste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|25°
|Suroeste 8 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|23°
|Sur 6 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|21°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|20°
|20°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Sur 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|19°
|19°
|Sur 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán