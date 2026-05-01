Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 15 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.