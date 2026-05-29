Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

El pronóstico para Entre Ríos este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 11 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:52 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Sureste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Sureste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sureste 7 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Sur 7 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Sur 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 9 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.