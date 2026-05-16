Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 12 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 10 - 19 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 29m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:43 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Este 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Sureste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sur 3 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Sur 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sur 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Sur 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sur 13 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 12 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Sur 11 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Sur 11 - 20 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Sur 9 - 19 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Sur 11 - 18 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Sur 10 - 19 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sur 9 - 17 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Sur 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.