Canal 26
Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

El pronóstico para Entre Ríos este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 17°. Con vientos de 14 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
19°
Viento
Noreste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Noreste 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Noreste 13 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:36 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Norte 8 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Noreste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Noreste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 21° 21° Noreste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 21° 21° Noreste 9 - 19 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 22° 20° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Noreste 13 - 31 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 25° 25° Noreste 13 - 30 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 25° 26° Noreste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 25° 26° Norte 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 25° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 23° Este 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 22° 20° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
20:00 22° 19° Este 9 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Noreste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Noreste 13 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Este 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Este 14 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.