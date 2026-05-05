Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.

Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.