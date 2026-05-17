Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

El pronóstico para Entre Ríos este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 19 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 19 - 34 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 28m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:44 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 17 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sur 15 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 13 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Sur 19 - 34 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Sur 19 - 37 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 11° 11° Sur 18 - 36 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 11° 11° Sur 19 - 38 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sur 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sur 19 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Sur 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sur 15 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sur 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.