¿Qué ropa usar hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 17 de mayo de 2026
Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
El pronóstico para Entre Ríos este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 8°. Con vientos de 19 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:44
|Puesta del sol
|18:12
|Horas de luz
|10h 28m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|1%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:44 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Sur 17 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Sur 15 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|11°
|11°
|Suroeste 11 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|11°
|11°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|11°
|11°
|Sur 13 - 22 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|11°
|11°
|Sur 19 - 34 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|11°
|11°
|Sur 19 - 37 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|11°
|11°
|Sur 18 - 36 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|11°
|11°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Sur 18 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|13°
|13°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|13°
|13°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|12°
|12°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|11°
|11°
|Sur 15 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|11°
|11°
|Sur 11 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|9°
|9°
|Sur 5 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|9°
|Sur 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|9°
|9°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|8°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|8°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán