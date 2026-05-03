Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noreste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noreste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:35 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 9 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 13 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 14 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 14 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Noreste 15 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noreste 15 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 15 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noreste 14 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 14 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.